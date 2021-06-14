Masrawy logo white

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يلتقي الرئيس بحضور وزراء حكومته

11:58 ص الإثنين 14 يونيو 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يلتقي الرئيس بحضور وزراء حكومته

نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت اليوم الاثنين أعضاء حكومته الجديدة.

والتقى الوزراء الـ27 في القدس مع الرئيس رؤوفين ريفلين لالتقاط صورة تذكارية.

ويتكون الائتلاف الجديد من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، كما أنه يضم للمرة الأولى حزبا عربيا.

ومن المقرر أن يخلف الرئيس الإسرائيلي المنتخب إسحاق هرتسوج الرئيس الحالي ريفلين في التاسع من يوليو القادم.

ووافق الكنيست الليلة الماضية بهامش ضئيل للغاية على حكومة بينيت، ما وضع نهاية لحقبة نتنياهو الذي ظل يشغل المنصب لمدة 12 عاما.

وبعد الاجتماع مع الرئيس، من المقرر أن يسلم نتنياهو مكتبه رسميا إلى بينيت.

نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل القدس

الخبر التالى:

بدء محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة أون سان سو تشي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباحثات رسمية مصرية - قطرية على مستوى وزيري الخارجية بالدوحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا