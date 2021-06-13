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تشييع أفراد العائلة المسلمة الذين قتلوا في حادث دهس متعمد بكندا

01:15 م الأحد 13 يونيو 2021
تشييع أفراد العائلة المسلمة الذين قتلوا في حادث دهس متعمد بكندا

تشييع أفراد العائلة المسلمة

اوتاوا- (بي بي سي):

شارك مئات الأشخاص السبت في مراسم جنازة أفراد عائلة مسلمة قتلوا في حادث دهس متعمد في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية في حادثة تسببت بصدمة في البلاد، ووصفها رئيس الحكومة جاستن ترودو بـ"الإرهابية".

وقتل الأب والأم والابنة والجدة، وهم من عائلة ذات أصول باكستانية، عندما قام شاب يبلغ من العمر 20 عاما بدهسهم بسيارة بيك-آب بينما كانوا يتنزهون بالقرب من منزلهم في مدينة لندن.

ولم ينج من الاعتداء سوى طفل عمره تسع سنوات، لكنه أصيب بجروح خطيرة

وقال السفير الباكستاني في كندا رضا بشير طرار إن "لف نعوشهم بالعلم الكندي الجميل دليل على أن الأمة الكندية بأكملها معهم".

ونظم العديد من الوقفات استنكارا على استهداف العائلة المسلمة في أنحاء كندا وخرج آلاف مساء الجمعة في مسيرة في شوارع مدينة لندن التي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 30 ألف شخص.

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