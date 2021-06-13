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وزير الخارجية: لدينا علاقات وثيقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة

12:14 ص الأحد 13 يونيو 2021
وزير الخارجية: لدينا علاقات وثيقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة

سامح شكري

مصر - (ا ش ا)

قال وزير الخارجية سامح شكري إن "مصر لها علاقة وثيقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة، كما أن العلاقات تعود على الطرفين بالنفع.

وأوضح شكري في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أنها قائمة على الاعتماد المتبادل والرؤية المشتركة بالنسبة للأدوار التي تتخذها كل من مصر والولايات المتحدة؛ لتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعمل المشترك على المستويين الدولي والإقليمي على غرار جائحة كورونا وتغير المناخ والأمن والاستقرار، وهي علاقة عميقة ولها واقع قوي في استقرار المنطقة وتحقيق السلم والأمن بها".

وفيما يتعلق بتوجه جديد لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، قال شكري "إن الحديث سابق لأوانه، لكننا نسعى لاستئناف العملية التفاوضية من خلال الرباعية الدولية، والرعاية الأمريكية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب".

سامح شكري الولايات المتحدة برنامج على مسئوليتي تغير المناخ

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