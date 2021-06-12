بريطانيا قد تبقي على المرحلة الثالثة من قيود كورونا

بريطانيا قد تبقي على المرحلة الثالثة من قيود كورون

لندن- (بي بي سي):

علمت البي بي سي من مصادر موثوقة، أن الحكومة البريطانية تدرس تأجيل الرفع النهائي لقيود فيروس كورونا في إنجلترا لمدة تصل إلى أربعة أسابيع .

وكان من المقرر رفع كافة القيود بما فيها قيود التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة يوم 21 يونيو الجاري.

وتدرس الحكومة البريطانية الأرقام والبيانات المتوفرة قبل الإعلان المقرر يوم الاثنين، و قد يسمح التأخير في رفع القيود في زيادة فاعلية برنامج التطعيم.

ويتزايد القلق من انتشار حالات الإصابة بالسلالات المتحورة المعروفة الآن بـ"متغير دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند، وهو سريع العدوى ويحتاج إلى رعاية طبية مكثفة في المستشفى.