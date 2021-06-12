60 ألف حاج.. السعودية تقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين

الرياض- أ ش أ:

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم، ووضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات العشر الماضية الخدمة لما يزيد على 150 مليون حاج.

وأضافت أنه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له، فقد عملت الجهات المختصة - صحيًّا وتنظيميًّا - على المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي، من أجل ضمان تأدية مناسك الحج وتيسيرها وفق نموذجٍ أمثل.