إصابة 6 أشخاص فى انفجار بسفينة راسية بميناء فلبينى

مانيلا- (د ب أ):

ذكرت قوات حرس السواحل في الفلبين أن انفجارا وقع فى سفينة شحن راسية بأحد موانئ العاصمة مانيلا، وأسفر عن اندلاع حريق، وإصابة ستة أشخاص، على الأقل.

وأشار حرس السواحل إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون عن اثنين من طاقم السفينة (إم فى تيتان 8) لايزالان مفقودين.

وكانت السفينة تقوم بعملية تزود بالوقود فى ميناء ديلبان بيير بمانيلا عندما سمع دوى انفجار هائل، تسبب فى اندلاع الحريق.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الانفجار.