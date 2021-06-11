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واشنطن تعرب عن قلقها من احتمال توجه سفينة إيرانية إلى فنزويلا

09:11 م الجمعة 11 يونيو 2021
واشنطن تعرب عن قلقها من احتمال توجه سفينة إيرانية إلى فنزويلا

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤولون في الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة، إنهم يتابعون عن كثب سفينة نقل تابعة للبحرية الإيرانية متجهة إلى منطقة البحر الكاريبي - ربما فنزويلا – وإنهم مستعدون إلى اتخاذ إجراءات ضد تسليمها لأسلحة قد تكون على متنها ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن أحد المسؤولين القول ، إن إدارة بايدن تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ تدابير ، بالتنسيق مع الحلفاء في المنطقة، لردع عبور أو تسليم الأسلحة.

وأضاف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد أي جهة فاعلة تمكن إيران من توفير الأسلحة لشركاء ووكلاء لاستخدامها في أعمال عنف.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن أمام لجنة بمجلس الشيوخ أمس الخميس، إنه " قلق للغاية إزاء انتشار الأسلحة " في نصف الكرة الغربي .

وكان أوستن يرد على تعليق للسناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال الذي قال فيه إن السفينة الإيرانية تحمل صواريخ وزوارق هجومية سريعة إلى فنزويلا".

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن سفينة إيرانية البحرية الإيرانية فنزويلا

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