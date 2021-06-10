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مجلس الشيوخ يوافق على أول قاض اتحادي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

11:55 م الخميس 10 يونيو 2021
مجلس الشيوخ يوافق على أول قاض اتحادي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس بالموافقة بفارق 81 إلى 16، على مرشح مقاطعة نيوجيرسي زاهد قريشي ليكون أول قاض اتحادي مسلم، مدى الحياة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن قريشي الذي يشغل حاليا منصب قاض، رشحه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن مجلس الشيوخ الذي كان يقوده الجمهوريون آنذاك لم يتخذ إجراء بشأن ترشيحه.

وقريشي ثالث مرشح للرئيس جو بايدن في مجال القضاء، يوافق عليه مجلس الشيوخ. وكان الثلاثة مرشحين من قبل أوباما.

مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن الولايات المتحدة زاهد قريشي

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