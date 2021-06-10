مجلس الشيوخ يوافق على أول قاض اتحادي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس بالموافقة بفارق 81 إلى 16، على مرشح مقاطعة نيوجيرسي زاهد قريشي ليكون أول قاض اتحادي مسلم، مدى الحياة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن قريشي الذي يشغل حاليا منصب قاض، رشحه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن مجلس الشيوخ الذي كان يقوده الجمهوريون آنذاك لم يتخذ إجراء بشأن ترشيحه.

وقريشي ثالث مرشح للرئيس جو بايدن في مجال القضاء، يوافق عليه مجلس الشيوخ. وكان الثلاثة مرشحين من قبل أوباما.