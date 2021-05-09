إصابة ٣ أشخاص بينهم طفلة في حادث إطلاق نار بنيويورك
وكالات
أصيب ٣ أشخاص بينهم طفلة في الرابعة من عمرها بجروح في حادث إطلاق نار وقع، أمس، في ساحة "تايمز سكوير" في ولاية نيويورك الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
وأعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، أن حادث يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن مستوى الجريمة في مدينة تستعدّ لدفع عجلة القطاع السياحي بعد طول توقّف.
وقال متحدّث باسم شرطة الولاية، إن إطلاق النار وقع في وضح النهار، عند مفترق طرق، وأنّ المصابات الثلاث نقلن إلى مستشفى في مانهاتن، وأن حياتهن ليست في خطر.
وقالت الشرطة إنّها لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن، مشيرة إلى أنّ التحقيق ما زال جاريًا.
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