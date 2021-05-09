توفير لقاحات كورونا لزوار قلعة "دراكولا" في رومانيا

10:30 م الأحد 09 مايو 2021
توفير لقاحات كورونا لزوار قلعة "دراكولا" في رومانيا

قلعة دراكولا

لندن - (بي بي سي)

باغت وجود فريق من الأطباء والممرضات في سترات غير معتادة طبع عليها ملصقات مخيفة زاور المزار السياحي الشهير في رومانيا "قلعة دراكولا"، التي غدت تضم الآن في أحد أركانها مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا .

ويترقب الفريق الطبي قدوم زوار القلعة التاريخية للقسم المخصص لعرض أدوات التعذيب في العصور الوسطى لاستقبالهم ولكي يعرضوا عليهم أن يتم حقنهم بجرعة لقاح فايزر.

ويأمل القائمون على القلعة الأثرية، التي اشتهرت بارتباطها بالقصص الخيالية عن مصاص الدماء الأسطوري الكونت دراكولا، أن يكون للجرعة الأثر في تحفيز الاهتمام الجماهيري بالمكان من جديد وجذب الناس إليه بعد شهور الركود البطيئة التي تسبب بها الوباء وتراجع وتيرة الحركة والانتقالات.

وتدير رومانيا حملة التطعيم الوطنية للوقاية من كورونا من مواقع ومعالم معروفة بها في مسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من السكان وتقديم التطعيم لهم .

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