سريلانكا توافق على استخدام لقاح "فايزر" في حالات الطوارئ

كولومبو- أ ش أ:

وافقت السلطات الصحية في سريلانكا، السبت، على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، حيث تعاني الدولة من إمداد محدود من اللقاحات في الوقت الذي تكافح فيه الموجة الثالثة من الفيروس.

وقال الوزير المشرف على مكافحة الوباء سودهارشاني فرناندوبول - في بيان نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية - إن الحكومة السريلانكية ستطلب 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وتسعى سريلانكا لتأمين لقاحات كورونا من شركات أخرى، حيث أوقف معهد مصل الهند، أكبر مصنع للقاحات في العالم، تسليم لقاح "كوفيشيلد" من "أسترازينيكا" بعد تصاعد عدوى فيروس كورونا في الهند.

وتعد سريلانكا أول دولة في جنوب آسيا تعتمد لقاح "فايزر". كما وافقت على لقاح "سبوتنيك" الروسي و"سينوفارم" الصيني للاستخدام في حالات الطوارئ.

وسجلت سريلانكا 1914 إصابة جديدة، لتصل إلى أعلى معدل منذ بدء انتشار الوباء. فيما سجلت 19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.