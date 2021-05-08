مساع أفريقية وأمريكية في الخرطوم لحل أزمة سد النهضة

الخرطوم- (بي بي سي):

وصل السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

ويعقد فيلكس انطوان تشيلو مبو محادثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتتركز المباحثات حول الخلافات حول سد النهضة وأزمة الحدود بين السودان وأثيوبيا.

كما يجري في الخرطوم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، الذي وصل الخرطوم أمس الجمعة، مباحثات مع المسؤولين الحكوميين في الخرطوم.

يأتي ذلك في إطار جولة أفريقية للمسؤول الأمريكي الرفيع تشمل مصر والسودان وإثيوبيا واريتريا لمناقشة قضية سد النهضة والتوتر على الحدود المشتركة بين الخرطوم وأديس ابابا.

كانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اكدت لبي بي سي أن بلادها متمسكة بالتوصل الى اتفاق شامل وملزم حول سد النهضة قبل الملء الثاني لخزان السد الذي حددته أثيوبيا في يوليو المقبل.