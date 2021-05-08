باكستان تسجل 4109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

08:39 ص السبت 08 مايو 2021
باكستان تسجل 4109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 4 آلاف و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 854 ألفا و420 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 120 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و712 وفاة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 752 ألفا و712 شخصا، بعدما تماثلت 4 آلاف و957 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 82 ألفا و731 حالة.​

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