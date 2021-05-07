السعودية تكشف حقيقة إجراء محادثات مع إيران

01:03 م الجمعة 07 مايو 2021
السعودية تكشف حقيقة إجراء محادثات مع إيران

محادثات سعودية إيرانية للحد من التوتر

(وكالات):

أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إجراء محادثات بين بلاده وإيران، مشيرًا إلى أن المحادثات مع إيران تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة.

وأعرب المسؤول في الخارجية السعودية في حديث لوكالة "رويترز"، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن في وقت سابق أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

محادثات السعودية وإيران الحوثيون العراق السعودية إيران

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