الرئيس الأوكراني يدعو نظيره الأمريكي إلى زيارة أوكرانيا

كييف- (أ ش أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن لزيارة أوكرانيا.

جاء ذلك - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي: "دعوت رئيس الولايات المتحدة ونائبه لزيارة أوكرانيا.. ونعتقد أن هذا العام الجاري الذي يمثل رمزًا كبيرًا لأوكرانيا، عامًا أساسيًا في العلاقات بين بلدينا وستكون الولايات المتحدة معنا بالتأكيد في زيارات رسمية وغير رسمية".

وأضاف: "لا أعرف في أي شكل يمكن أن يعقد هذا الاجتماع، فهذا يعتمد على البلدين. الآن تلقى الرئيس الأمريكي دعوة بلدنا، أعتقد أن هذا الاجتماع سيتم، وسيكون مهماً لكلا بلدينا".

ومن جانبه، قال بلينكين إنه سيرسل الدعوة إلى بايدن، مضيفا أنه بسبب جائحة كورونا، لم يتسن للرئيس الأمريكي القيام بأي زيارات دولية، لكنه أعرب عن أمله في أن يزور بايدن أوكرانيا في المستقبل القريب.