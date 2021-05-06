المجر تتيح لقاحي "فايزر" و"مودرنا" لمواطنيها على نطاق واسع

02:06 م الخميس 06 مايو 2021
المجر تتيح لقاحي "فايزر" و"مودرنا" لمواطنيها على نطاق واسع

لقاح فايزر

بودابست- (د ب أ):

من المقرر أن تتيح المجر جرعات لقاحي "فايزر" و"مودرنا" المضادة لفيروس كورونا، للمواطنين على نطاق واسع، حيث تسعى الدولة إلى مواكبة واحدة من أسرع حملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة المجري جيرجيلي جولياس في بيان، الخميس، إن السلطات ستتيح ما يصل إلى 180 ألف لقاح من الشركتين، أسبوعيا، على منصة إلكترونية لتسجيل الحصول على اللقاحات، على أن تكون معظم الكمية من شركة فايزر.

يذكر أن المجر أعطت ما لا يقل عن جرعة لقاح واحدة إلى 4.15 مليون شخص، أي نحو 42 بالمئة من السكان، لتعد بذلك ثاني أسرع وتيرة للحصول على اللقاح في الاتحاد الأوروبي بعد مالطا.

لقاح فايزر المجر فيروس كورونا

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