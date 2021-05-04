ولي عهد أبوظبي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية

11:22 م الثلاثاء 04 مايو 2021
ولي عهد أبوظبي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية

ولي عهد أبوظبي والرئيس الأمريكي

الإمارات - (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وأهمية دفع الجهود الدولية في هذا المجال إلى الأمام، في ضوء نتائج والتزامات قمة القادة حول المناخ التي عقدت مؤخرا.

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ولي عهد أبوظبي الرئيس الأمريكي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جو بايدن الإمارات

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