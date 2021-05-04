الكاظمي يبحث مع وفد حكومي أمريكي انسحاب القوات المقاتلة من العراق

03:31 م الثلاثاء 04 مايو 2021
الكاظمي يبحث مع وفد حكومي أمريكي انسحاب القوات المقاتلة من العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووفد حكومي أمريكي اليوم الثلاثاء، انسحاب القوات المقاتلة من العراق ، والمساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم الوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكجورك".

ووفق البيان ، ضم الوفد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وأضاف أنه"جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق ،وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية".

وأكد البيان أنه"جرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة الجائحة، وكذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق".

مصطفى الكاظمي انسحاب القوات المقاتلة العراق

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