الأمن العراقي يعتقل مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد

01:07 م الثلاثاء 04 مايو 2021
الأمن العراقي يعتقل مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد

الأمن العراقي

بغداد - أ ش أ

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم /الثلاثاء/ مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن قوة أمنية وبأمر "أحمد أبو رغيف" المكلف بمكافحة الفساد، اعتقلت مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد، مضيفا أن مدير شعبة الاستخبارات تم إيداعه السجن؛ لغرض التحقيق معه في قضايا فساد.

من ناحية أخرى، أصيب شرطي عراقي، في هجوم لتنظيم (داعش) الإرهابي على نقطة أمنية في محافظة ديالى.

وأفاد المصدر الأمني بأن عناصر (داعش) هاجموا نقطة أمنية مرابطة عند مدخل قرية (دوخلة القلعة) بضواحي ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة، ما اسفر عن إصابة شرطي، لافتا إلى أن الهجوم يعد الثاني خلال 72 ساعة.

وفي سياق أخر، تمكنت القوات الأمنية العراقية من ضبط ألف كيلو جرام من المواد شديدة الانفجار في العاصمة (بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الأمني -في بيان- أن جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكن من ضبط المواد في أحد الاطراف الغربية للمحافظة، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية كانت تسعى لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية

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الأمن العراقي فوج طوارئ بغداد أحمد أبو رغيف اعتقال مدير شعبة استخبارات

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