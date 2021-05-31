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اليابان توافق على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر للأعمار من 12 إلى 15 عاما

01:30 م الإثنين 31 مايو 2021
اليابان توافق على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر للأعمار من 12 إلى 15 عاما

لقاح فايزر

طوكيو- (أ ش أ):

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين ،على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وهي أول جرعة يتم توفيرها للأطفال في البلاد.

وقررت لجنة وزارة الصحة في اجتماع ، حسبما ذكرت وكالة الانباء اليابانية كيودو ، أن هذه الفئة العمرية ستكون قادرة على الحصول على جرعات مجانية بالإضافة إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق المؤهلين بالفعل.

ولن يبدأ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما على الفور في الحصول على لقاح فايزر، حيث لا تزال اليابان في طور تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.

وتم إعطاء حوالي 6 % من السكان ، البالغ عددهم 126 مليونا ، جرعة واحدة على الأقل، وهي نسبة أقل بكثير من الدول المتقدمة الأخرى.

هذا المحتوى من

Asha
شركة فايزر اليابان كوفيد-19 فيروس كورونا

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