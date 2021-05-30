التحالف: دمر طائرة أطلقها الحوثيون صوب خميس شميط

الرياض- (بي بي سي):

نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن القول إن التحالف دمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية صوب خميس مشيط جنوبي المملكة.

ودأب الحوثيون على مهاجمة أهداف داخل السعودية بطائرات مسيرة أو صواريخ في إطار المواجهات بين الحركة اليمينة والتحالف الذي تقوده الرياض لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونفى التحالف في وقت سابق صحة اللقطات المصورة التي بثها الحوثييون يوم السبت تظهر توغلهم في منطقة حدودية سعودية على الخطوط الأمامية.