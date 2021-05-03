العاهل الأردني والمبعوث الأمريكي لشؤون المناخ يبحثان توسيع التعاون

10:07 م الإثنين 03 مايو 2021
العاهل الأردني والمبعوث الأمريكي لشؤون المناخ يبحثان توسيع التعاون

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عمان - (أ ش أ):

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، سبل توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على التغير المناخي.

وأكد الملك عبدالله، خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال غير المرئي، اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية،.

وناقش الجانبان تبعات التغير المناخي التي تواجه العالم، خصوصا المتصلة بالحياة البحرية، مما يتطلب العمل بشكل جماعي وبنهج مستدام وشامل، للحد من مضاعفاته.

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