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زعيم حزب "يمينا" الإسرائيلي بصدد إعلان اتفاق حول حكومة ائتلافية

11:59 م السبت 29 مايو 2021
زعيم حزب "يمينا" الإسرائيلي بصدد إعلان اتفاق حول حكومة ائتلافية

نفتالي بينيت

تل أبيب - (د ب أ)

يعتزم نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" الإسرائيلي، ما لم تقع ظروف غير متوقعة في اللحظة الأخيرة ، إعلان موافقته على تشكيل حكومة ائتلافية مع يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، في اجتماع مع فصيله غدا الأحد، بحسب تصريحات مصادر في الفصيل تحدثوا إلى بينيت لصحيفة "جيروزاليم بوست" أدلوا بها مساء اليوم السبت.

وأبلغ بينيت لابيد بقراره أمس الجمعة. واتفقا على أن بينيت سيخدم أولا كرئيس للوزراء حتى سبتمبر 2023، وأن يتولى بعد ذلك لابيد المنصب حتى تنتهي الولاية في نوفمبر 2025. لكن مصادر في حزب يمينا قالت إنه لا تزال هناك بعض الخلافات التي لم يتم تسويتها مع حزب "يش عتيد".

وسيتم التوقيع على الصفقات الائتلافية النهائية بعد غد الاثنين وإحالتها للكنيست. ويمكن أن يتم إجراء مراسم أداء اليمين يوم الأربعاء المقبل، ولكن من الناحية القانونية، بمجرد أن يخبر لابيد الرئيس رؤوفين ريفلين أنه يمكن أن يشكل حكومة، يبقى أمامه أسبوع لطرح تشكيل الحكومة على الكنيست ليجري تصويتا بالثقة.

نفتالي بينيت حزب يمينا الإسرائيلي إسرائيل تل أبيب

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