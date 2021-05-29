Masrawy logo white

إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحامًا في الصين بسبب كورونا

06:53 م السبت 29 مايو 2021
إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحامًا في الصين بسبب كورونا

إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحامًا في الصين

بكين - (د ب أ)

أدى تفشي مرض "كوفيد-19" إلى إغلاق جزئى لأحد أكثر الموانئ ازدحاما في الصين، وهو إغلاق قد يضيف إلى التكلفة القياسية بالفعل لشحن البضائع إلى خارج الصين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأفادت الوكالة نقلا عن إشعار منشور على موقع التواصل الاجتماعى "وى تشات" بأن ميناء يانتيان فى مركز التصدير والصناعة فى شنتشن بجنوب الصين لن يقبل أى حاويات للتصدير حتى يوم غد الأحد، وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن ساحة الحاويات في الميناء أغلقت جزئيا منذ الأسبوع الماضي بعد تفشي كوفيد 19 بين موظفى الميناء وفي المجتمع الأوسع.

وأوضحت بلومبرج أن الاضطرابات ستستمر حتى الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن تؤدي أي تأخيرات إلى زيادة الضغط على التكاليف المرتفعة بالفعل لشحن السلع من الصين، والتي ارتفعت بسبب الطلب القياسي على الصادرات، ونقص الحاويات وعوامل أخرى.

موانئ الصين الصين فيروس كورونا بكين

الخبر التالى:

حاكم دارفور: يجب تسليم المتهمين في جرائم ضد الإنسانية إلى "الجنائية الدولية"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف كارتيرون وثلاثي الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا