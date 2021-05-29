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رئيس البرلمان الليبي يؤكد للمبعوث الأممي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها

06:02 م السبت 29 مايو 2021
رئيس البرلمان الليبي يؤكد للمبعوث الأممي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مجدا تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وبين المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن صالح أكد خلال لقائه كوبيش بمدينة القبة، شرقي ليبيا، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

كما بحث صالح وكوبيش آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

البرلمان الليبي عقيلة صالح انتخابات ليبيا

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