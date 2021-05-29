"الأزمات الدولية" تحذر من تنامي قوة داعش في أفريقيا

واشنطن- (د ب أ):

حذرت مجموعة الأزمات الدولية من إمكانية تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في معاقل التنظيم بقارة أفريقيا نتيجة لجماعات الأمن الأهلية المحلية، التي تؤجج مظاهر الظلم.

وقالت المجموعة إن صعود المجموعات المناهضة للجهاديين في منطقة "تيلابري" في شمال النيجر، من شأنه أن يوفر لداعش مزيدا من المقبلين على الانضمام للتنظيم.

وقالت المجموعة غير الربحية، في تقرير أمس الجمعة، إنه يتعين على النيجر أن تتعلم الدرس من دولتي بوركينا فاسو ومالي، المجاورتين، حيث دفع ظهور مليشيات محلية المدنيين في البلدين إلى الانضمام إلى صفوف الجهاديين، أو جماعات الدفاع عن النفس.

كما يتعين على السلطات في النيجر الحيلولة دون تشكيل جماعات الأمن الأهلية، " التي أثارت العنف، وتتوسط في النزاعات الطائفية التي تؤجج عمليات التجنيد للجماعات المسلحة."