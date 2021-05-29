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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا لليوم الثاني

06:18 ص السبت 29 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا لليوم الثاني

أرشيفية

سول- (د ب أ):
ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية فوق 500 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصحية لاحتواء إصابات عنقودية وتفشي سلالات متحورة من الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 533 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بيتها 505 إصابات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 139431 إصابة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل خمس وفيات جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1951، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا سلالات متحورة حالات وفيات

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إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

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