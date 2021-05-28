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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل إحراج الإدارة الأمريكية عبر تصعيد عدوانها

01:02 م الجمعة 28 مايو 2021
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل إحراج الإدارة الأمريكية عبر تصعيد عدوانها

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن مصداقية الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن ووزير خارجيتها بلينكن على المحك، لأن إسرائيل تواصل إحراجهم من خلال تصعيد استيطانها وعدوانها على الفلسطينيين.

وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رغبتها في نجاح إدارة بايدن أمام الاختبارات الإسرائيلية عبر تثبيت مصداقيتها وكلمتها وتنفيذ مواقفها وسياساتها، مضيفة أن هذا سيعتمد على التصرف الأمريكي حيال التعنت الاسرائيلي وعلى الارض، حتى قبل أن تبرد الكلمات التي أطلقها بلينكن في كل من رام الله والقدس المحتلة والقاهرة وعمان.

وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق بيت لحم، بهدف توسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، كما استنكرت عمليات التجريف والاعتداءات المتواصلة على الأراضي الرعوية والزراعية في الأغوار الشمالية، وفي منطقة جنوب نابلس، وجنوب الخليل.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التوسع الاستيطاني وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، محذرة من نتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

هذا المحتوى من

Asha
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