مقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا

واشنطن- (بي بي سي):

أفادت الشرطة الأمريكية بأن مسلحا قتل ثمانية أشخاص في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا.

ووقع إطلاق النار في باحة لصيانة القطارات تديرها هيئة النقل التابعة لمقاطعة سانتا كلارا.

وقالت السلطات إن من بين القتلى موظفين، بالإضافة إلى المشتبه به، وهو موظف سابق. وتوفي أحد الضحايا أثناء نقله إلى المستشفى، بحسب عمدة مدينة سان خوسيه.

وقال مسؤولون في المنشأة إن إطلاق النار وقع في الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال عمدة مدينة سان خوسيه، سام ليكاردو، إنه "يوم فظيع" بالنسبة للمدينة، مؤكدا أنه سيصب اهتمامه لضمان عدم تكرار ما حدث.

ما الذي حدث؟

أفادت محطة "سي بي أس" المحلية بأن المشتبه به بدأ إطلاق النار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خلال اجتماع لموظفي محطة القطارات.

وقال المسؤولون إن عناصر الشرطة وصلوا إلى المكان بينما كان إطلاق النار مستمرا.

وقالت مديرة شرطة مقاطعة سانتا كلارا، لورس سميث، في مؤتمر صحفي: "أظهرت فرقنا سلوكا مثاليا في ظل استمرار إطلاق النار".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن ثمانية أشخاص قتلوا، بالإضافة إلى المشتبه به الذي ورد أنه مات انتحارا، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات.

ونقلت شبكة "سي بي أس نيوز" عن مسؤولين قولهم إن المسلح يدعى صامويل كاسيدي (58 عاما).

وأفادت تقارير بأن حريقا وقع في منزل أحد موظفي هيئة النقل التابعة لمقاطعة سانتا كلارا، قبل إطلاق النار.

وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن المشتبه به قد يكون أضرم النار في منزله قبل أن يقوم بإطلاق النار، وهو أمر تحقق فيه السلطات ولم تؤكده بعد.

وأكد نائب مدير الشرطة راسل دايفيس استمرار التحقيق.

وأدى إطلاق النار إلى إيقاف حركة المرور في الشوارع المجاورة صباحا.

ويشارك عملاء فيدراليون، من بينهم ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي، في التحقيق. وقال عمدة المدينة إنه تحدث هاتفيا مع نائبة الرئيس كامالا هاريس - وهي من كاليفورنيا - ومع وزير النقل بيت بوتيجيج.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنهم يراقبون الوضع في سان خوسيه، وأعلنت عن استمرار الاتصال بعائلات الضحايا لتوفير الدعم المطلوب.

ووفق مجموعة "غان فيولنس أركايف" التي توثق حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، شهد هذا العام 230 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن.

وتطلق هذه المجموعة م