مناورة عسكرية بالذخيرة الحية الجيش الجزائري قرب الحدود مع المغرب

الجزائر - (د ب أ)

أجرى الجيش الجزائري مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بعنوان "الحسم 2021" بالناحية العسكرية الثالثة بمنطقة بشار جنوبي غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، معنون "الحسم 2021"، الذي يأتي تتويجا لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021.

وأشارت إلى أن هذا التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي الأوسط مدعومة بوحدات من القوات الجوية، لافتا أن مجريات الأعمال القتالية قامت بها الوحدات المقحمة بدءا من طائرة الاستطلاع للقيادة العليا مرورا بالطيران المقاتل والمروحيات وصولا إلى مختلف وحدات القوات البرية.