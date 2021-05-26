Masrawy logo white

مناورة عسكرية بالذخيرة الحية الجيش الجزائري قرب الحدود مع المغرب

05:30 م الأربعاء 26 مايو 2021
مناورة عسكرية بالذخيرة الحية الجيش الجزائري قرب الحدود مع المغرب

الجيش الجزائري

الجزائر - (د ب أ)

أجرى الجيش الجزائري مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بعنوان "الحسم 2021" بالناحية العسكرية الثالثة بمنطقة بشار جنوبي غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، معنون "الحسم 2021"، الذي يأتي تتويجا لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021.

وأشارت إلى أن هذا التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي الأوسط مدعومة بوحدات من القوات الجوية، لافتا أن مجريات الأعمال القتالية قامت بها الوحدات المقحمة بدءا من طائرة الاستطلاع للقيادة العليا مرورا بالطيران المقاتل والمروحيات وصولا إلى مختلف وحدات القوات البرية.

الجيش الجزائري مناورة عسكرية المغرب الجزائر

الخبر التالى:

المحاكمة الرئيسية في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا تنطلق 8 يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

256124

إجمالي الإصابات

14807

إجمالي الوفيات

187691

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة والقضية الفلسطينية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا