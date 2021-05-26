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الأسد: تحرير جنوب لبنان يشكل محطة فارقة

04:25 م الأربعاء 26 مايو 2021
الأسد: تحرير جنوب لبنان يشكل محطة فارقة

بشار الأسد

بيروت - (د ب أ):

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن تحرير جنوب لبنان يشكل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فإنه إلى زوال.

جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء بمناسبة عيد المقاومة والتحرير من الرئيس بشار الأسد.

وقال الأسد، في برقيته بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، "إن تحرير جنوب لبنان يشكل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فإنه إلى زوال ما دام أصحاب الحق مؤمنين بقضيتهم متمسكين بحقوقهم ويقاومون من أجلها بشتى الوسائل".

وأشار إلى أن الشعب اللبناني ورجال المقاومة سطروا "بدمائهم وأرواحهم أروع ملاحم البطولة. وستبقى تضحياتهم منارة يهتدي بها كل مقاوم رافض للاحتلال والهوان".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر.

بشار الأسد بيروت لبنان ميشال عون

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