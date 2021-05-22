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مندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر للسيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة

11:15 م السبت 22 مايو 2021
مندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر للسيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة

السفير رياض منصور

نيويورك - (أ ش أ):

وجه مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي السفير رياض منصور، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده التي بذلها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الدعم الكبير المقدم لإعادة الإعمار وقدره 500 مليون دولار.

وقال منصور، في اتصال هاتفي مع فضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت، إن "الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، وقدم له الشكر على دعمه للقضية الفلسطينية"، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تدخر جهدا في دعمها للشعب الفلسطيني.

وتابع: "طالبنا أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولية ما يحدث في غزة".

ومضى يقول "نحن بحاجة إلى جهد دولي شامل يعمل على حل عادل للقضية الفلسطينية، كما أنه لاسلام في المنطقة بدون وقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

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رياض منصور فلسطين الرئيس السيسي هدنة غزة

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