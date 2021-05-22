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مجلس الأمن يثمن دور مصر ويدعو لاحترام وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

07:58 م السبت 22 مايو 2021
مجلس الأمن يثمن دور مصر ويدعو لاحترام وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قاعة مجلس الأمن الدولي

وكالات:

ثمن مجلس الأمن الدولي دور مصر في التوصل إلى تهدئة بقطاع غزة، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار والالتزام التام به.

وقال بيان صدر عن مجلس الأمن ونقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إن "أعضاء مجلس الأمن القومي يرحبون بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، أمس، والدور المهم لمصر والدول الإقليمية".

ودعا مجلس الأمن إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها وافقت على الهدنة ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غزة وزارة الخارجية الفرنسية مصر

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