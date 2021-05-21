Masrawy logo white

البيت الأبيض: واشنطن حصلت على ضمانات باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

10:17 م الجمعة 21 مايو 2021
البيت الأبيض: واشنطن حصلت على ضمانات باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

البيت الأبيض

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، أن واشنطن حصلت على "تأكيدات جدية" من اللاعبين المعنيين باحترام وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه ليلة الجمعة بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت بساكي، في تصريحات نشرت على موقع البيت الأبيض، :"حصلنا على تأكيدات جدية من اللاعبين المعنيين باحترام وقف إطلاق النار، وواشنطن ستتابع هذه العملية عن كثب للغاية في الأيام المقبلة".

وأشارت بساكي: "سنبقى على اتصال مع جميع الأطراف، من الواضح أننا سنراقب ذلك عن كثب.. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تلقينا تأكيدات جادة من الأطراف المعنية بأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي مساء الخميس على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة التي حددها وسطاء مصريون، أي الثانية من صباح اليوم الجمعة.

هذا المحتوى من

البيت الأبيض واشنطن إسرائيل فلسطين

الخبر التالى:

الرئيسان الأمريكي والكوري الجنوبي يبحثان فى واشنطن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا