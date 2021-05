بعد ساعات من الهدنة.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى (فيديو وصور)

(مصراوي):

اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

وتأتي المواجهات في المسجد الأقصى في مدينة القدس بعد أقل من يوم على إعلان الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع على حشود المصلين الفلسطينيين، الذين تجمعوا عقب أداء الصلاة داخل باحات الحرم القدسي وهم يهتفون ضد الاحتلال.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جنود الاحتلال اقتحموا صحن قبة الصخرة وشرعوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

وتحاول إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، بعد أن سيطر المستوطنون قبل سنوات على عدد من منازل الحي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال أقامت حواجز صباح اليوم، على مداخل حي الشيخ جراح وأعاقت حركة السكان، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين باستباحته، في محاولة منها لإحباط المسيرة الأسبوعية التي ينظمها نشطاء دوليون ضد عمليات التهجير التي تستهدف عائلات الحي.

وفي مدينة البيرة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "بيت إيل" العسكري، عند المدخل الشمالي للمدينة.

وتسببت أزمة حي الشيخ جراح في اندلاع موجة من الغضب أسفرت عن عدوان إسرائيلي على قطاع غزة الذي حاول التضامن مع أهل القدس.

وحصد القصف الإسرائيلي على القطاع على مدى 11 يومًا ماضية، أرواح 243 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا، كما أصاب أكثر من 1900 وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية الحيوية وآلاف المنازل.

