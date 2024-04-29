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BBC

أكسيوس: نتنياهو طلب مساعدة بايدن لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية

09:59 م الإثنين 29 أبريل 2024

نتنياهو وبايدن

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نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب مساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في منع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

مذكرات اعتقال دولية رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو يطلب مساعدة بايدن المحكمة الجنائية الدولية
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