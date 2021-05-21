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نتنياهو يشكر السيسي على دوره الهام في استعادة الأمن والهدوء بالمنطقة

05:04 م الجمعة 21 مايو 2021
نتنياهو يشكر السيسي على دوره الهام في استعادة الأمن والهدوء بالمنطقة

بنيامين نتنياهو

القاهرة - أ ش أ

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره الهام في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال نتنياهو - عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "شكرًا لكم يا فخامة الرئيس السيسي على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدمًا".

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الرئيس السيسي بنيامين نتنياهو هدنة غزة قطاع غزة

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