نتنياهو يشكر السيسي على دوره الهام في استعادة الأمن والهدوء بالمنطقة
القاهرة - أ ش أ
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره الهام في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال نتنياهو - عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "شكرًا لكم يا فخامة الرئيس السيسي على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدمًا".
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