نتنياهو يشكر السيسي على دوره الهام في استعادة الأمن والهدوء بالمنطقة

القاهرة - أ ش أ

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره الهام في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال نتنياهو - عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "شكرًا لكم يا فخامة الرئيس السيسي على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدمًا".