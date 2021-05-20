الصاروخ لم ينفجر.. نجاة أسرة فلسطينية من موت مُحقق في خان يونس

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بنجاة أسرة فلسطينية الخميس في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، من موت محقق عقب سقوط صاروخ على منزلها أطلقته طائرة حربية إسرائيلية.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن أسرة من عائلة أبو محارب نجت بعيد سقوط صاروخ من طائرة حربية استهدف منزلها في خان يونس ولم ينفجر.

ونشر ناشطون عبر "تويتر" صورا للصاروخ الذي لم ينفجر.

عائلة "محـــارب" تنجو من الموت بعد قصـــف الاحتلال منزلها في خانيونس، ولكن الصـــاروخ لم ينفجر.



سبحان الله القادر على كل شيء 🤲#GazaUnderAttack#savesheikhjarrah#GenocideinGaza#isrealterrorist pic.twitter.com/cN9S0OaPSN — habib kefi (@habibkefi1013) May 20, 2021

يأتي ذلك فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك 44 ألف فلسطيني موجودون حاليا في مراكز إيواء.

وكشف المكتب الإعلامي أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تضررت جزئيا.

وفي تحديث لإجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، بلغ عدد الشهداء 230، من بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.