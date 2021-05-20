Masrawy logo white

الصاروخ لم ينفجر.. نجاة أسرة فلسطينية من موت مُحقق في خان يونس

03:07 م الخميس 20 مايو 2021
الصاروخ لم ينفجر.. نجاة أسرة فلسطينية من موت مُحقق في خان يونس

رجال إطفاء يشاركون في جهود إخماد حريق بقطاع غزة في

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بنجاة أسرة فلسطينية الخميس في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، من موت محقق عقب سقوط صاروخ على منزلها أطلقته طائرة حربية إسرائيلية.
وقالت الوكالة الفلسطينية إن أسرة من عائلة أبو محارب نجت بعيد سقوط صاروخ من طائرة حربية استهدف منزلها في خان يونس ولم ينفجر.
ونشر ناشطون عبر "تويتر" صورا للصاروخ الذي لم ينفجر.

يأتي ذلك فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك 44 ألف فلسطيني موجودون حاليا في مراكز إيواء.
وكشف المكتب الإعلامي أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تضررت جزئيا.
وفي تحديث لإجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، بلغ عدد الشهداء 230، من بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

قصف غزة صواريخ الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة خان يونس القدس

الخبر التالى:

بوتين: روسيا تمتلك أكثر قوى الردع النووي تطورا في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا