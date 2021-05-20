الصحة العالمية: خطة بـ7 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه تم وضع خطة لتعزيز الوضع الصحي بقطاع غزة، قدرت بـ7 ملايين دولار.

وقال إن الخطة ستشمل مجالات الإصابة والطوارئ وتقديم التدريب والمساعدة للرعاية الصحية النفسية الاجتماعية، فضلا عن حماية المرافق الصحية وتوفير فرص لوصول الفرق الطبية للمصابين لتقديم الخدمات الصحية والأساسية، بما في ذلك الخدمات المعنية بجائحة فيروس كورونا، خاصة الأمهات والأطفال والتأكد من توفير التطعيمات اللازمة للأطفال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة بـجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الآثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح برينان أنه تم تقديم المساعدات لوزارة الصحة بقطاع غزة، مع إقامة 10 مخيمات خلال القطاع، نجحت في تقديم 240 ألف دولار لتوفير الأدوية الأساسية اللازمة للمصابين والمواطنين بالقطاع، كما تم تجهيز بعثة طبية لتقديم الإمدادات الطبية الخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، كما تم توفير ميزانية قدرت بـ224 ألف دولار لصالح أحد المرافق الطبية بمنطقة القدس الشرقية، بالإضافة إلى توفير الوقود لسيارات الإسعاف لسهولة إنقاذ المصابين.

وأكد أنه تم تخصيص مساعدات تقدر بـ11 مليون دولار ستقدم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مقدمة من قبل الأمم المتحدة، لدعم القطاع الطبى بغزة في ظل الأزمة الراهنة.