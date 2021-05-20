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أكثر من 100 غارة جوية إسرائيلية على غزة رغم الحديث عن هدنة مرتقبة

11:44 ص الخميس 20 مايو 2021
أكثر من 100 غارة جوية إسرائيلية على غزة رغم الحديث عن هدنة مرتقبة

غزة- (بي بي سي):

تعرض قطاع غزة مرة أخرى لقصف عنيف من الجو والبحر، على الرغم من الجهود الدولية للتفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشهد شمال غزة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أكثر من 100 غارة جوية إسرائيلية. وتقول التقارير إن الزوارق الحربية الإسرائيلية كانت تطلق النار طوال الليل.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا عسكرية، من بينها مخازن أسلحة داخل منازل مسؤولي حماس، وحذرت السكان من ضربات وشيكة.

وأبلغ السكان في القطاع عن حدوث أضرار جسيمة، ولكن لم تحدث وفيات جديدة.

وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقت عليها من غزة. وكان عدد تلك الصواريخ أقل مما كان يحدث من قبل.

ومع تصاعد الضغط الدولي على الطرفين للاتفاق على وقف لإطلاق النار، قال مسؤول كبير في حماس لقناة لبنانية إنه يتوقع هدنة يتفق عليها بحلول الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء إن العمليات العسكرية ستستمر على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال له إنه يريد تهدئة كبيرة للتصعيد.

وأفادت التقارير بأن 227 شخصا قتلوا في غزة منذ اندلاع موجة العنف الأخيرة، بينما قُتل 12 شخصا في إسرائيل.

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إسرائيل غزة غارة جوية إسرائيلية فلسطين

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