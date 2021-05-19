الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و6 قواعد إسرائيلية.. وحماس تنفي اتفاق وقف إطلاق النار

ذكر موقع "روسيا اليوم" بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت مدينة عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ، مضيفًا أن صافرات الإنذار دوت بالمدينة.

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت قواعد "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".

وأضافت الكتائب أن استهداف هذه القواعد الجوية جاء "ردًا على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة".

وفي وقت لاحق، أعلنت الكتائب عن قصف قاعدة بلماخيم مجددًا، فيما دوت صافرات الإنذار في جنوب تل أبيب وأسدود.

وفجر الأربعاء، استهدفت الفصائل الفلسطينية بلدات عديدة في الداخل المحتل بقصف صاروخي عنيف، فيما دوت صافرات الإنذار في جميع بلدات غلاف غزة إثر رشقات صاروخية كثيفة.

وكانت "كتائب القسام" قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنها قصفت القاعدة اللوجستية "مشمار هنيغف" الواقعة على الطرف الشمالي من صحراء النقب برشقة صاروخية.

إلى ذلك، نفت حركة "حماس" صحة التقارير الإعلامية حول توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار".

وأضاف الرشق: "الجهود والاتصالات من الوساطة جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء أفادت تقارير إعلامية عدة بتوصل "حماس" وإسرائيل إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار ليدخل حيز التنفيذ يوم 20 مايو، في إطار جهود الوساطة التي تبذلها مصر، لكن الطرف الإسرائيلي نفى أيضًا صحة هذه المعلومات.​