محال مغلقة ومسيرات غاضبة.. إضراب الكرامة يعمّ الضفة وأراضي 48 (صور)

(وكالات):

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48 تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وطالبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، الشعب الفلسطيني بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في اراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، دعت يوم أمس، مختلف قطاعات شعبنا إلى الالتزام التام بالإضراب، انسجاما مع بيان لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، وتأكيدا على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده.

كما دعت لجنة المتابعة العربية العليا في أراضي الـ48، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات الفلسطينية، ردًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس الوزراء قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

Report | Photos taken of the seaside City Jaffa (يافا) highlighting the complete shut down of markets in stance with the strike#PalestineStrike #إضراب_فلسطين pic.twitter.com/tz4mx2aoHl