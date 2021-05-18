محال مغلقة ومسيرات غاضبة.. إضراب الكرامة يعمّ الضفة وأراضي 48 (صور)

(وكالات):

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48 تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وطالبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، الشعب الفلسطيني بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في اراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

أكثر مدينة ممكن تشوفي فيها أوجاع كل سنوات الإستعمار هي يافا، بس بهاد النهار مع الإضراب يافا رجعت إلنا. #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/DJOCU0WCqC — Amany Khalifa (@Amanykhalefa) May 18, 2021

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، دعت يوم أمس، مختلف قطاعات شعبنا إلى الالتزام التام بالإضراب، انسجاما مع بيان لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، وتأكيدا على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده.

كما دعت لجنة المتابعة العربية العليا في أراضي الـ48، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات الفلسطينية، ردًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس الوزراء قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

Report | Photos taken of the seaside City Jaffa (يافا) highlighting the complete shut down of markets in stance with the strike#PalestineStrike #إضراب_فلسطين pic.twitter.com/tz4mx2aoHl — مُهَنَّد (@MoeHabashneh) May 18, 2021

كما عم الإضراب العام، محافظة القدس، ضمن الإضراب الشامل في فلسطين، وأغلقت المحال والمراكز التجارية والاقتصادية والمدارس في كافة بلدات وقرى وأحياء ومخيمات القدس، وتوقفت حركة المواصلات.

والتزم المواطنون وسط القدس المحتلة بإغلاق مصالهم التجارية، والبقاء في بيوتهم، وعدم التوجه للعمل.

إضراب من المية للمية #صور من إلتزام أهالي البلدة القديمة في القدس ب #إضراب_فلسطين pic.twitter.com/oLna4zrYGK — الجرمق (@aljarmaqnet) May 18, 2021

وفي بيت لحم، أغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس والجامعات أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، في الوقت الذي دعت فيه قوى وفعاليات ومؤسسات محافظة بيت لحم للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة الغضب الجماهيري التي ستنطلق من منطقة باب الزقاق الساعة الواحدة ظهرا، وصولا الى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، على ان يكون العلم الفلسطيني الوحيد المرفوع في الفعالية.

كما عم الإضراب الشامل جميع المدن والقرى في منطقة المثلث داخل أراضي 1948، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما شمل الإضراب المدارس وجميع المرافق العامة والمؤسسات، ولوحظ امتناع قطاعات واسعة من المستخدمين والموظفين الذهاب إلى أماكن العمل في سوق العمل الإسرائيلي.

وتواجد العديد من أعضاء اللجان الشعبية وناشطون في الحركات الشبابية، عند مداخل البلدات العربية منذ ساعات الصباح الباكر، ورفعوا لافتات تدعو إلى الإضراب والالتزام به.

لافتة من مسيرة رام الله في يوم #إضراب_فلسطين.. pic.twitter.com/Nn2khIspPz — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) May 18, 2021

وتستعد مختلف الفعاليات واللجان الشعبية والحراكات الشبابية في منطقة المثلث إلى إقامة فعاليات وطنية في مختلف البلدات العربية في المثلث، من مسيرات ورسم جداريات وفعاليات للأطفال للتوعية بشأن القضية الفلسطينية والتثقيف الوطني.

ودعت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في البلاد، إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل، كما أعلنت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب عن دعمها للإضراب.

ولاقت الدعوة قبولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى نشطاء ومغردون أن توحيد الصف أمام الاحتلال هي أولى خطوات الانتصار، مشيرين إلى الإضراب العام الذي خاضه الشعب الفلسطيني عام 1936، والذي استمر لـ 6 أشهر كاملة.

🎥Photos|| On day of Palestinian strike, thousands of Palestinians gathered in Ramallah and headed to northern entrance to Al-Bireh city to clash with Israeli Occupation. Watch 👇👇#إضراب_فلسطين #SaveGazaFromZionists #GazaUnderAttak pic.twitter.com/00kRH7FVLD — MSDR NEWS (@NewsMsdr) May 18, 2021

وفي طولكرم، أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس والجامعات والبنوك أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، التزاما بالإضراب الذي يعم أرجاء فلسطين.

ودعت حركة فتح اقليم طولكرم، إلى أوسع مشاركة في الوقفة الجماهيرية على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة الساعة الواحدة ظهرا، تعبيرا عن التمسك بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي الهمجي في القدس وغزة وأراضي الـ48.

وفي الخليل، عم الإضراب الشامل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

ودعا إقليم "فتح" وسط الخليل، جماهير شعبنا إلى المشاركة في مسيرة ستنطلق عقب صلاة الظهر من جامع الحسين، وذلك إسنادا لشعبنا في القدس وغزة، ورفضا لتهجير أهالي الشيخ جراح.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرات مساء اليوم في معظم بلدات محافظة الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة ودعما للقدس بما فيها الشيخ جراح.