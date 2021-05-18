صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد كينيا بنسبة 3ر6% خلال العام الحالي

نيروبي-(د ب أ):

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد كينيا خلال العام الحالي بمعدل 3ر6% من إجمالي الناتج المحلي رغم استمرار المعاناة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الصندوق في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى أن جائحة فيروس كورونا بددت بعض المكاسب التي حققتها كينيا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفقر.

في الوقت نفسه يتوقع صندوق النقد استمرار النمو القوي للاقتصاد الكيني على المدى المتوسط ليظل أعلى من 6% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صندوق النقد والسلطات الكينية توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن السياسات الاقتصادية في ختام المراجعة الأولى لبرنامج التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق ومدته 36 شهرا.

ومع إتمام المراجعة الأولى ستحصل كينيا على دفعة من مساعدات الصندوق بقيمة 410 ملايين دولار، من إجمالي حزمة المساعدات المقررة وقيمتها 3ر2 مليار دولار يتم صرفها خلال ثلاث سنوات.​