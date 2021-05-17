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النمسا تلغي الحجر الإجباري للقادمين من دول أوروبية

10:21 م الإثنين 17 مايو 2021
النمسا تلغي الحجر الإجباري للقادمين من دول أوروبية

النمسا

فيينا - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة النمساوي، فولفجانج موكشتاين، اليوم الاثنين صدور مرسوم جديد يقضي بإلغاء الحجر الإجباري للقادمين من عدد من الدول الأوروبية.

وأوضح الوزير النمساوي أن الدولة ستواصل إلزام الراغبين في دخول البلاد بتقديم ما يثبت حصولهم على تطعيم كورونا أو إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا أو بتقديم ما يفيد بتعافيهم من المرض.

واضاف موكشتاين: "لقد تراجع انتشار العدوى في العديد من الدول، ولذلك يمكن لنا أن نطبق تخفيفات للقدوم إلى النمسا وذلك بالتزامن مع خطوات الفتح في البلاد"، ولفت الوزير إلى أنه سيتم الاعتراف فقط ببطاقات التطعيم في حال تم هذا التطعيم بلقاح من اللقاحات المصرح بها من الوكالة الأوروبية للأدوية أو تلك التي اجتازت بنجاح عملية ذات صلة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وسقط الحجر الإجباري بالنسبة لكل من ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا والتشيك والمجر.

وذكر الوزير أن بلاده ستبقي على قواعد الدخول المشددة بالنسبة للقادمين من مناطق طفرات الفيروس أو المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات الجديدة.

وقال موكشتاين إنه في حال لم يتمكن القادمون من تقديم شهادة اختبار لفيروس كورونا، فإنه يتعين عليهم إجراء هذا الاختبار داخل النمسا في غضون 24 ساعة من قدومهم داخل النمسا، واستطرد الوزير أنه يتعين على المسافرين أيضا التسجيل الإلكتروني قبل دخولهم إلى البلاد.

النمسا فيروس كورونا فولفجانج موكشتاين الحجر الإجباري

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