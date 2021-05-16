إردوغان يدعو في اتصال مع روحاني إلى "تلقين إسرائيل درسا رادعا"

04:36 م الأحد 16 مايو 2021
إردوغان يدعو في اتصال مع روحاني إلى "تلقين إسرائيل درسا رادعا"

رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، إنه يتعين على المجتمع الدولي "تلقين إسرائيل درسا رادعا" بسبب اعتداءاتها على الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال إردوغان: "يتعين على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قويا ورادعا ضد هجماتها المتهورة".

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني قوله إن "قضية فلسطين لا تزال القضية المشتركة الأكثر أهمية وحيوية للأمة الإسلامية".

ودعا إلى "ترسيخ كافة الطاقات المتاحة بما في ذلك طاقات المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف التصدي لعدوان وجرائم الكيان الصهيوني".

ولفت إلى "ضرورة توحيد المواقف وتعزيز التعاون الثنائي بين طهران وأنقرة لتسوية الأزمات الإقليمية بما فيها الأزمة الراهنة في سوريا واليمن".

وتابع أن "مواصلة التعاون في صيغة أستانا من شأنه أن يسرع في وتيرة حل الأزمات".

رجب طيب إردوغان أنقرة إسرائيل تركيا

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