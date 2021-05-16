بينهم 55 طفلًا.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 188

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، الأحد، إلى 188 شهيدًا في اليوم السابع من التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن من بين الشهداء 55 طفلا و33 سيدة، فيما أصيب أكثر من 1230 آخرين منهم ما يزيد عن 30 بحالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أن 33 شخصا استُشهِدوا في غارات إسرائيلية مكثفة فجر اليوم على حي سكني وسط مدينة غزة من بينهم 12 سيدة و8 أطفال بالإضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب غارات فجر اليوم، أنه استهدف أكثر من 90 هدفًا تابعًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل شنت أكثر من 1200 غارة واعتداء منذ يوم الاثنين الماضي طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن التقديرات الأولية تفيد بخسائر بأكثر من 177 مليون دولار منها 127 مليون دولار خسائر مباشرة.

وأفاد معروف بأنه تم هدم أكثر من 770 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن 4976 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

وأشار إلى قصف 97 برجا ومنزلا سكنيا و65 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، فضلا عن تضرر 36 مدرسة وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية.

بموازاة ذلك، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هدم إسرائيل عشرات المباني والمنازل السكنية في مدينة غزة دون إنذار مسبق في شارع الوحدة وسط غزة.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان صحفي، إن إسرائيل تواصل استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين ومسح أحياء سكنية كما حدث في الهجمات العسكرية السابقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع.