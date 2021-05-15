الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الرصاص الحي لفض مظاهرات الضفة الغربية

الضفة المحتلة- (بي بي سي):

لا تزال المواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة، تتفاقم، فقد أسفرت عملية فض مسيرات منددة بأحداث غزة والقدس أمس عن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة العشرات، واستخدم الجيش الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأصيب 12 فلسطينينا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في القدس بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، كما أصيب 13 مقدسيا بجروح في أحياء الشيخ جراح وبيت حنينا وبيت صفافا وسلوان وفي القدس الشرقية.

في نابلس: أصيب شاب، ليلة أمس برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب المدينة، وبحسب مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا بعد إطلاق النار على قدمه.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية نصبت بوابة حديدية على مدخل بلدة سعير/ النبي يونس حلحول، وداهمت مخيم العروب.

في الخليل: أصيب، ليل أمس شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط المدينة واعتقل شاب بعد إطلاق الرصاص عليه خلال مسيرة تضامنية مع غزة والقدس. وكانت منطقة باب الزاوية ومناطق أخرى من مدينة الخليل قد شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال مستمرة منذ يوم أمس، أسفرت حتى اللحظة عن إصابة 32 مواطنا بالرصاص الحي، واثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

في بيت لحم: قامت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، بحسب مصادر الإعلام الفلطسنية بمصادرة التسجيلات التابعة لكاميرات المراقبة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بحسب المصدر بأن القوات الإسرائيلية داهمت محطة الوقود الواقعة على مدخل البلدة الرئيس، وفحصت جميع كاميرات المراقبة، وصادرت التسجيلات.

في جنين: أصيب، فجر اليوم السبت، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات متواصلة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين.