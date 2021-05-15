اليابان توقع عقدا مع شركة "فايزر" لتأمين جرعات إضافية من لقاح كورونا

طوكيو- (أ ش أ):

قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، إن بلاده وقعت عقدًا مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" لتلقي جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا الخاص بها لـ25 مليون شخص بحلول شهر سبتمبر القادم.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم السبت، أنه من خلال الجمع بين 50 مليون جرعة إضافية ستتلقاها الدولة بموجب الاتفاقية مع 144 مليون جرعة بموجب عقدها السابق مع شركة فايزر، ستكون اليابان قادرة على تلقيح 97 مليون شخص.

ووافق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على الجرعات الإضافية في مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا في شهر أبريل الماضي.

وأوضح سوجا، أنه ستكون هناك جرعات كافية بحلول شهر سبتمبر لكل شخص في اليابان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق أي ما يقرب من 110 ملايين شخص.