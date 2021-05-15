اليابان توقع عقدا مع شركة "فايزر" لتأمين جرعات إضافية من لقاح كورونا

09:05 ص السبت 15 مايو 2021
اليابان توقع عقدا مع شركة "فايزر" لتأمين جرعات إضافية من لقاح كورونا

لقاح فايزر

طوكيو- (أ ش أ):
قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، إن بلاده وقعت عقدًا مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" لتلقي جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا الخاص بها لـ25 مليون شخص بحلول شهر سبتمبر القادم.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم السبت، أنه من خلال الجمع بين 50 مليون جرعة إضافية ستتلقاها الدولة بموجب الاتفاقية مع 144 مليون جرعة بموجب عقدها السابق مع شركة فايزر، ستكون اليابان قادرة على تلقيح 97 مليون شخص.

ووافق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على الجرعات الإضافية في مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا في شهر أبريل الماضي.

وأوضح سوجا، أنه ستكون هناك جرعات كافية بحلول شهر سبتمبر لكل شخص في اليابان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق أي ما يقرب من 110 ملايين شخص.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا شركة فايزر اليابان فيروس كورونا

الخبر التالى:

صور مروعة.. فلسطيني ينتحب فوق جثث 10 قتلى من عائلة واحدة في غزة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​​ارتفاع مؤقت للحرارة في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الخميس 20 مايو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا