تايلاند تسجل 3 آلاف و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

بانكوك- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، 3 آلاف و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 99 ألفا و145 حالة .

وذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، حسبما أفادت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 17 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 565 شخصا.​