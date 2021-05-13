إصابة 11 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالخليل والقدس

12:06 م الخميس 13 مايو 2021
إصابة 11 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالخليل والقدس

ارشيفية

رام الله/ القدس- (د ب أ):

أصيب 8 فلسطينين، الخميس، بالاختناق وبرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء تصديهم لهجوم مستوطنين على منازلهم شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الحماية والصمود فؤاد العمور، قوله إن "عشرات المستوطنين هاجموا المواطنين في منازلهم في القرية بدون سابق انذار، وبحماية جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم بجروح، في أنحاء متفرقة في أجسادهم، وتم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج".

على صعيد أخر، أصيب 3 فلسطينين اليوم خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باب العامود بمدينة القدس ، حسبما أفاد الهلال الأحمر.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

القدس فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

الخبر التالى:

فرانس برس: السعودية تطلق سراح رجل الأعمال بكر بن لادن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا