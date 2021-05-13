إصابة 11 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالخليل والقدس

رام الله/ القدس- (د ب أ):

أصيب 8 فلسطينين، الخميس، بالاختناق وبرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء تصديهم لهجوم مستوطنين على منازلهم شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الحماية والصمود فؤاد العمور، قوله إن "عشرات المستوطنين هاجموا المواطنين في منازلهم في القرية بدون سابق انذار، وبحماية جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم بجروح، في أنحاء متفرقة في أجسادهم، وتم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج".

على صعيد أخر، أصيب 3 فلسطينين اليوم خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باب العامود بمدينة القدس ، حسبما أفاد الهلال الأحمر.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.